Ignazio Moser: "Papà Francesco è il mio più grande fan" - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Andrea Conti Il figlio del campione Francesco si racconta nella nostra rubrica “Figli d'arte”. Dal ritiro dal mondo del ciclismo nel 2014 al boom dentro la Casa di “grande Fratello Vip”, per finire poi sui giornali di gossip con la fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Ignazio Moser proviene da una famiglia di ciclisti professionisti: dal padre, il campione Francesco, agli zii Diego, Aldo ed Enzo, fino al cugino Moreno. Ciclista lui stesso, ha seguito le orme del padre fin da piccolo, ottenendo diversi premi in Italia e nel mondo, per poi decidere di ritirarsi nel 2014 e dedicarsi all’azienda vitivinicola di famiglia fra Trento e provincia. In tv ha debuttato come opinionista del Giro d’Italia 2017 nella trasmissione “La grande corsa”, e nel settembre dello stesso anno entra nella casa del “grande Fratello VIP” per la seconda edizione del reality di Canale 5. Qui ... ilgiornale

