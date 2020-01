Ecco come sfamare 10 miliardi di persone in modo sostenibile (Di giovedì 23 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Non ce la stiamo facendo. Il nostro sistema di produzione di cibo è a dir poco insostenibile dal punto di vista ambientale e sfora ben 4 dei 9 limiti planetari – quei confini entro i quali le attività umane non nuocciono agli equilibri del pianeta. A ribadirlo è l’ultima analisi dei ricercatori del Potsdam Institute for Climate Impact Research (Germania) che hanno calcolato che se decidessimo di rispettare in modo stringente i limiti di sostenibilità senza modificare il sistema agricolo saremmo in grado di sfamare solo 3,4 miliardi di persone, su oltre 7 che popolano il pianeta. Se però riorganizzassimo le colture e cambiassimo dieta (tutti) potremmo salvaguardare la Terra e garantire la sopravvivenza di 10 miliardi di persone. Lo studio, pubblicato su Nature Sustainability, ha riscontrato la violazione di 4 limiti planetari. Anzi basta la metà delle ... wired

Fontana3Lorenzo : Scherzare sul dolore e sulla sofferenza degli altri non è satira... È UNO SCHIFO! Ecco chi odia. Da sempre, come s… - AlessiaMorani : Ecco un’altra dimostrazione di come #Salvini di fronte a qualcuno che gli fa domande non è in grado di rispondere.… - Capezzone : Analisi lucida di @DanieleMeloni80 su @atlanticomag sul voto in #EmiliaRomagna: la sinistra ha regalato centralità… -