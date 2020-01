Dritto e Rovescio: ospiti di giovedì 23 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) giovedì 23 gennaio, in prima serata, nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio in onda su ReteQuattro. Dritto e Rovescio, ospiti In apertura, l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini (in diretta, ore 21.30) sui temi che lo vedono al centro delle cronache: dal caso “Gregoretti” al digiuno in suo sostegno, dall’imminente voto in Emilia-Romagna alle Sardine, passando per i problemi interni del Partito Democratico e alla crisi del Movimento 5 Stelle. Al centro della puntata l’imminente voto del 26 gennaio: le elezioni in Emilia-Romagna saranno un referendum su Salvini? Se ne discute con l’europarlamentare del PD Elisabetta Gualmini, la deputata di Forza Italia Laura Ravetto e i giornalisti Chiara Geloni e Giuseppe Cruciani. E ancora, si accende l’attenzione sul tema immigrazione e sbarchi: partendo dalla ... tvzap.kataweb

