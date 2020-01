Joker, dal 23 gennaio in digitale, i primi 10 minuti disponibili su Youtube (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Joker, disponibile per l’acquisto in digitale dal 23 gennaio (dal 6/2 a noleggio). Warner Bros rilascia i primi 10 minuti del film su Youtube (VIDEO) Uno dei fenomeni cinematografici del 2019 e protagonista indiscusso del Festival di Venezia a fine estate sta per arrivare in digitale. Ovviamente parliamo di Joker, il film prodotto da Warner Bros, che ha già vinto due Golden Globe e il Leone D’oro per il miglior film, e che ha appena ricevuto 11 nomination agli Oscar 2020. Il film sarà disponibile per l’acquisto in digitale a partire da giovedì 23 gennaio. Dove acquistarlo? Praticamente ovunque, potrete usare Apple TV, Youtube, Goodle Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Playstation Store, Microsoft Film & TV. Dal 6 febbraio invece il film sarà disponibile anche il noleggio in digitale (probabilmente anche su Infinity e Sky Primafila) e in DVD e Blu-Ray. La novità ... dituttounpop

