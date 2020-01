In Libano è nato un governo. E “pende” verso Hezbollah (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le violenze degli ultimi giorni a Beirut hanno forse accelerato la formazione del nuovo governo. In Libano, come si sa, dallo scorso mese di ottobre sono in atto importanti proteste che hanno messo nel mirino l’intera classe politica del paese dei cedri. A far scattare la molla che ha portato poi in piazza migliaia di manifestanti, è stata l’introduzione della tassa sulle chat istantanee. Ma questo ha rappresentato semplicemente la fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nei giorni precedenti infatti, si era deciso per l’aumento dei prezzi della benzina e dei beni di prima necessità e questo ha trasformato un Libano già alle prese con una grave crisi economica in un’autentica polveriera. Le proteste erano state, fino a pochi giorni fa, complessivamente pacifiche. Domenica invece, per la prima volta barricate e scontri con la Polizia hanno fatto la loro ... it.insideover

RiminiFuturo : RT @ROBZIK: In #Libano è nato il nuovo governo. Sarà guidato da #HassanDiab, con 20 ministri (6 donne, per la prima volta una ministra dell… - ROBZIK : In #Libano è nato il nuovo governo. Sarà guidato da #HassanDiab, con 20 ministri (6 donne, per la prima volta una m… - Ss51202463 : RT @NamanTarcha: +++#Libano é nato il nuovo governo libanese guidato dal primo ministro Hassan Diab con 20 ministri tra i quali 4 donne #be… -