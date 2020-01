Ida Platano e Riccardo tornano a Uomini e Donne: amore litigarello anche per colpa di Gemma (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Vi abbiamo già raccontato che ieri è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono over e sono tante le cose accadute nel mondo di Uomini e Donne! In una puntata davvero ricchissima di cose c’è stato spazio anche per Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sono tornati in studio per raccontare quello che è successo nelle ultime settimane. I due stanno insieme, come era anche facilmente deducibile dalle dolci dediche che si scambiano sui social. Lei ha anche accettato l’anello di fidanzamento ricevuto anche se al momento non si parla di matrimonio. Le liti però non mancano e anche nella registrazione di Uomini e Donne, Ida e Riccardo hanno battibeccato. E questa volta il motivo è legato a Gemma Galgani. Come mai? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne con un focus su questa amatissima e seguitissima coppia. Uomini E Donne ... ultimenotizieflash

