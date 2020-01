Google, nascono 3 app per diminuire la dipendenza da smartphone (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Google, nascono 3 app per diminuire la dipendenza da smartphone: l’iniziativa davvero interessante si chiama Benessere Digitale. Tre applicazioni che si pongono come obiettivo quello di diminuire la dipendenza dell’uomo dallo smartphone. A lanciare questo affascinante progetto è Google che, proprio recentemente, ha avviato l’iniziativa ‘Benessere digitale‘ su tutti i dispositivi Android. I cellulari moderni … L'articolo Google, nascono 3 app per diminuire la dipendenza da smartphone proviene da www.inews24.it. inews24

