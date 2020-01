Come attivare il tema scuro su Whatsapp Beta (solo Android) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Richiesto a gran voce dagli utilizzatori dell’app di messaggistica con due miliardi di utenti, è finalmente in arrivo per tutti il tema scuro su Whatsapp, per ora disponibile solo per la versione Beta, cioè solo per Android.A diffondere la lieta novella, il portale dedicato esclusivamente alla versione Beta, WABetainfo, cioè ancora in fase di sviluppo, per i sistemi Android, non solo quelli con Android 10, ma per tutti.attivare la modalità scura è semplicissimo, ma occorre aver scaricato la versione Beta dell’app per cui se hai la versione stabile non potrai ancora farlo. pantareinews

lula_aseu : @mammaparole3 Grazie la sto provando per vedere se tutto a posto ,come mi hanno consigliato prima di attivare l' es… - Il_Kobo : @Arsenio_Lupin75 @AppleNews_it Quando vado a correre uso l app nike run, ma non mi dice il battito cardiaco come ma… - Marco99779222 : @TIM4UFabio Ciao fabio buonasera, vorrei attivare la domiciliazione bancaria per il mio numero come devo fare? -