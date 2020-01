Calendario Australian Open 23 gennaio: orari, ordine di gioco, programma e tv. In campo Camila Giorgi e Seppi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sarà un programma molto ricco quello di domani, 23 gennaio, agli Australian Open. In casa Italia tornano in campo Andreas Seppi e Camila Giorgi. Il tennista nativo di Bolzano sarà chiamato all’impresa contro Stan Wawrinka, sconfitto una sola volta nei cinque precedenti e per giunta sulla terra rossa. Decisamente complicato anche l’impegno della marchigiana che si troverà di fronte Svetlana Kuznetsova. Tra i big in campo maschile giocheranno anche Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Alexander Zverev e Rafael Nadal. Per quanto riguarda il tabellone femminile grande attesa per le partite di Belinda Bencic, Elina Svitolina e Simona Halep. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito ... oasport

