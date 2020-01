Bologna, Matteo Salvini citofona in diretta ad un presunto spacciatore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Clamorosa azione mediatica di Matteo Salvini, sempre più protagonista della campagna elettorale in Emilia Romagna:il tutto in diretta Facebook, con un evidente disinteresse alla privacy delle persone coinvolte. “Mi scusi, ma è vero che lei spaccia nel quartiere?”: la domanda arriva attraverso il citofono, e a porla è Matteo Salvini. Siamo a Bologna, in periferia,zona … L'articolo Bologna, Matteo Salvini citofona in diretta ad un presunto spacciatore proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

fanpage : Bologna, la provocazione di Matteo Salvini. Citofona a casa di un tunisino: 'Lei spaccia?' - La7tv : #dimartedi Bologna, Matteo Salvini al citofono: 'È vero che lei spaccia?' - diMartedi : Bologna, Matteo #Salvini al citofono: 'È vero che lei spaccia?' #dimartedì -