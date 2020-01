Salvini m’hai provocato! E mo’ io magno (Di martedì 21 gennaio 2020) Matteo Salvini ha iniziato il digiuno per Salvini. E con lui tanti sostenitori della Lega che pensano che Salvini non debba andare a processo, magari nella segreta speranza che un giorno qualcuno faccia un digiuno anche per loro. Ma con il Capitano a dieta forzata, anche se per una buona causa, qualcuno dovrà provvedere a caricare su Facebook l’enorme mole di foto di pranzi, cene, spuntini e dessert solitamente pubblicati dai social del leader della Lega. I coraggiosi cittadini che si immolano in nome della cucina italiana Perché Salvini è forse il più grande consumatore di cibo dell’Internet italico e il grande vuoto che sta creando con la sua decisione di digiunare e di nutrirsi solo di caffè, ginseng e tè caldo rischia di far morire d’inedia gli algoritmi del Web. Ecco allora che ardimentosi quanto ironici cittadini si sono fatti avanti per fare la loro parte. ... nextquotidiano

