Napoli, presentazione di “Lui dorme e altri racconti” di E. Esposito Amato (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Giovedì 23 gennaio, alle 18:30, si presenta Lui dorme e altri racconti di Emanuela Esposito Amato presso il Monidee Cafè (Piazza Trieste e Trento – Napoli). Introduce l’editore Aldo Putignano. Intervengono: lo scrittore Raffaele Messina e la blogger Marilena Cracolici. Il libro: Racconti di donne in bilico, alla ricerca di un proprio equilibrio interiore. Racconti di ossessioni e depressioni, di famiglie disfunzionali e rapporti difficili: sorelle antagoniste tra determinazione e confusione, voglia di emergere e bisogno di nascondersi; amiche che si usano a vicenda, forse in modo inconsapevole. Racconti di cibo, troppo cibo, subdolo “alleato” che si offre a colmare i vuoti dell’anima; di musica, per ridare il senso della vita a una giovane pianista. Racconti d’amore e di assenza di esso. Postfazione di Annella Prisco. Emanuela ... anteprima24

