"Leggeva la Bibbia e ci toccava". ​La confessione choc sul prete (Di martedì 21 gennaio 2020) Alessandro Ferro Lo scandalo riguarda una scuola di Cancùn dove sono state abusate bambine tra i 6 ed i 9 anni. La scuola fa parte dell'ordine dei Legionari di Cristo fondata da Degollado, prete che abusò di oltre 60 ragazzini Emerge un nuovo caso sui presunti abusi commessi dai sacerdoti appartenenti all'ordine dei Legionari di Cristo. L'ultima, agghiacciante, vicenda arriva da una scuola privata di Cancùn, in Messico e riguarda padre Ferdinando Martinez, da poco ridotto allo stato laicale. Diverse ragazzine mandate in quella scuola privata da famiglie facoltose che pagavano fior di quattrini, avrebbero regolarmente subìto attenzioni morbose da parte di questo prete che avrebbe esercitato un'enorme violenza psicologica. Come riporta ilmessaggero.it, gli abusi sarebbero avvenuti su delle bambine la cui età variava dai sei ai nove anni. "Padre Ferdinando Martinez ci faceva ... ilgiornale

