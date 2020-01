Enrico Nigiotti, il bis del cantautore a Sanremo 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) A dire il nome di Enrico Nigiotti, sembra che l'artista, tra i Campioni in gara a Sanremo 2020, sia un "Big" da anni, ma la verità è che il cantautore livornese è una dimostrazione che il talento va unito anche alla tenacia e alla pazienza, se vuoi vivere di musica. Lo cantavano gli ACDC, in It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) e lo sa bene appunto Nigiotti, al suo secondo Festival, questa volta con il brano Baciami Adesso. Enrico Nigiotti, una vita da «Cenerentola» in blues Classe 1987, nato e cresciuto a Livorno, Nigiotti coltiva fin da piccolo la passione per la musica e, in particolare, per il blues, ereditata dal padre. A 16 anni comincia a scrivere canzoni e a soli 21 anni ha il suo primo contratto discografico, con la Sugar Music di Caterina Caselli, che gli vale come debutto ufficiale, con con il singolo ... gqitalia

RBeatMusic : Nonno Hollywood Enrico Nigiotti #nowplaying - EnfantProdige : RT @makakog: Classifica di #Sanremo2020 per i giornalisti: Anastasio Rancore Bugo/Morgan Junior Cally Elodie Diodato Pinguini Grandi Gabban… - hoseokswifee : RT @makakog: Classifica di #Sanremo2020 per i giornalisti: Anastasio Rancore Bugo/Morgan Junior Cally Elodie Diodato Pinguini Grandi Gabban… -