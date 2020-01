Colleferro – Pascucci e Coletta sostengono ricandidatura del sindaco Sanna (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Colleferro – Pascucci e Coletta sostengono ricandidatura del sindaco Sanna – Alle prossime amministrative di Colleferro, Italia in Comune sosterrà la ricandidatura di Pierluigi Sanna, sindaco uscente della città laziale. Ad annunciarlo in una nota sono Alessio Pascucci e Damiano Coletta, rispettivamente coordinatore nazionale e vice presidente di Italia in Comune. “Quella di Sanna è stata un’esperienza amministrativa vincente come dimostra lo storico successo raggiunto qualche giorno fa con la chiusura, dopo 26 anni di battaglie per l’ambiente e il territorio, della discarica di Colleferro, la più grande nel Lazio dopo quella di Malagrotta a Roma”, spiega Pascucci. “Italia in Comune – afferma Coletta – ringrazia il lavoro sul territorio portato avanti dalla nostra referente Cristina Vittori e conferma il criterio scelto in tutte le ... romadailynews

romadailynews : Colleferro – Pascucci e Coletta sostengono ricandidatura del sindaco Sanna: Colleferro… -