Limone, maxi incidente in mattinata: coinvolte 4 auto e 9 persone, Gardesana chiusa al traffico (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un incidente che ha coinvolto almeno quattro automobili, e provocato nove feriti, ha mandato in tilt il traffico tra Limone sul Garda e Brescia. È successo stamattina poco dopo le 7, quando sul posto sono arrivati cinque ambulanze e due elisoccorsi per portarei malcapitati in ospedale. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Per favorire le operazioni di vigili del fuoco e 118, la polizia stradale ha chiuso la Gardesana in entrambi i sensi di marcia, provocando diversi disagi ai pendolari che utilizzano la superstrada per recarsi a lavoro. fanpage

