La ridicola vendetta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gli smartphone offrono alle persone l’opportunità di condividere tutto ciò che vogliono, dalle immagini alle conversazioni che hanno con chiunque altro. Come nel caso di questa storia, in cui un giovane che è stato rifiutato da una ragazza finisce per richiedere i 2 dollari che ha speso quando le ha chiesto di uscire. Senza dubbio a nessuno piace essere respinto, specialmente quando viene fatto il massimo sforzo per compiacere qualcuno, al fine di rendere la persona in questione la tua ragazza o il tuo ragazzo. Sfortunatamente per un giovane messicano di nome Jair, le cose non sono andate come voleva con la ragazza che gli piaceva e la sua conversazione è finita così male che ha deciso di renderla pubblica sui social network. Dalla conversazione tutti hanno appreso che la ragazza gli aveva ... bigodino

av__1974 : RT @marioimprota72: Capito in che sistema viviamo? Per la mia vignetta contro la UE ho subito una gogna mediatica ridicola ed ingiusta ma p… - byondafragola : RT @marioimprota72: Capito in che sistema viviamo? Per la mia vignetta contro la UE ho subito una gogna mediatica ridicola ed ingiusta ma p… - add966 : RT @marioimprota72: Capito in che sistema viviamo? Per la mia vignetta contro la UE ho subito una gogna mediatica ridicola ed ingiusta ma p… -