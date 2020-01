Flussi dell’informazione e processi decisionali, convegno a Montecitorio (Di lunedì 20 gennaio 2020) La diffusione di Internet, del web e dei social e anche più in generale la digitalizzazione e la stessa globalizzazione hanno reso più impegnativa la selezione e la “pesatura” delle fonti e contribuito a creare rischi di dissociazione dalla realtà e di circuiti chiusi e distinti. L’aumentata partecipazione, fenomeno in sé indubbiamente positivo, impone di converso che le conoscenze siano non solo accessibili, ma anche valutabili da parte di una vastissima platea di soggetti, anche quando la complessità dei temi da affrontare è proibitiva.Martedì 28 gennaio 2022, dalle 9:30 alle 14, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati (Ingresso da Piazza del Parlamento 25) si terrà il convegno “Flussi dell’informazione e processi decisionali’, organizzato da Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses, che si inserisce nel quadro degli studi ... ildenaro

