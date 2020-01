Eva Grimaldi: compagna, sposata, Fabrizio Ambroso, oggi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Attrice italiana di lungo corso e storica fidanzata del sex symbol Gabriel Garko, oggi Eva Grimaldi è la moglie dell'attivista LGBT Imma Battaglia. Conosciamola meglio.Nata a Nogarole Rocca in provincia di Verona il 7 settembre 1961 come Milva Perinoni, da giovane muove i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando allo show Drive In di Antonio Ricci nel ruolo della guardarobiera, ma abbandona presto il programma per girare Intervista con il grande regista Federico Fellini.Eva Grimaldi: compagna, sposata, Fabrizio Ambroso, oggi 20 gennaio 2020 05:46. blogo

