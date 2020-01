Cristiano Ronaldo in gol da 7 giornate: punta il record di Batistuta e Quagliarella (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo ha sempre segnato nelle ultime 7 giornate, in cui ha realizzato ben 11 reti (tripletta al Cagliari, doppiette contro Parma e Udinese). L'attaccante portoghese della Juventus ora insegue il record di Batistuta e Quagliarella che hanno segnato in 11 partite consecutive in Serie A. fanpage

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in seven consecutive Serie A games: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese… - OptaPaolo : 14 - Cristiano #Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato sempre almeno 15 gol in un top-5 campionato europeo dal… - OptaPaolo : 7 - Cristiano #Ronaldo ha segnato in 7 presenze consecutive di Serie A: l'ultimo giocatore della Juventus a riuscir… -