TUTTOSPORT – “Lazio e Ciro perfetti. Napoli, ko e fischi” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Lazio e Ciro perfetti. Napoli, ko e fischi”. Così titola in prima pagina il quotidiano piemontese TUTTOSPORT nell’edizione di oggi. Ieri la Lazio ha travolto 5-1 la Sampdoria all’Olimpico mentre alle 20:45 la Fiorentina ha espugnato il San Paolo superando 2-0 il Napoli. Insomma, la crisi azzurra è più che certificata. La squadra partenopea è veramente allo sbando. La vittoria al San Paolo in Coppa Italia manca addirittura da ottobre. Il successo con la Cremonese agli ottavi di Coppa Italia rappresenta un contentino per pochi, che potrebbe anche rivelarsi inutile. Martedì sera il Napoli affronterà nei quarti di finale la Lazio, sempre al San Paolo. Uscire subito vanificherebbe quel poco di buono fatto finora e ammazzerebbe chiaramente la stagione azzurra. Il mercato invernale ha portato due innesti interessanti come Diego Demme e Stanislav Lobotka, ma per ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

