Moggi: mentre De Laurentiis compra, alla Fiorentina è bastato mettere Iachini al posto di Montella (Di domenica 19 gennaio 2020) Su Libero, Luciano Moggi scrive dell’anticipo di campionato andato in scena ieri. E anche della sconfitta del Napoli al San Paolo contro la Fiorentina. “Il Napoli intanto è allo sbando, perde anche con la Fiorentina: non un contrasto vinto, non un’alternativa al (poco) gioco e un atteggiamento dei giocatori che forse denota pure scarso impegno. mentre De Laurentiis compra e cerca rinforzi, alla Fiorentina è bastato mettere Iachini al posto di Montella…” L'articolo Moggi: mentre De Laurentiis compra, alla Fiorentina è bastato mettere Iachini al posto di Montella ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

