Foggia: ritrovati i resti carbonizzati di un uomo all’interno di un’auto (Di domenica 19 gennaio 2020) Foggia ancora nella morsa del crimine. Il corpo di un uomo è stato ritrovato in un’auto, carbonizzato. Sul caso indagano i carabinieri. Cadavere di un uomo in un’auto Il macabro ritrovamento è avvenuto in località Simeone, nella zona rupestre che fa parte del circondario di Torremaggiore, provincia di Foggia. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di un’auto che è stata mangiata dalle fiamme. L’uomo sarebbe stato identificato, pare si tratti di una persona la cui scomparsa è stata denunciata due giorni fa. L'articolo Foggia: ritrovati i resti carbonizzati di un uomo all’interno di un’auto proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

