Pamela Prati torna a parlare di Caltagirone: "Non sono guarita" (Di sabato 18 gennaio 2020) Pamela Prati riparla di Mark Caltagirone: "Mi lecco le ferite. Non sono ancora guarita" Pamela Prati è tornata a parlare dello scandalo che l'ha travolta qualche mese fa, l'ormai celebre Prati-Gate, sulle pagine di Di Più. In una lunga intervista rilasciata al settimanale, infatti, Pamela Prati ha ricordato Mark Caltagirone e tutta la vicenda che l'ha vista protagonista nei vari salotti televisivi, sui giornali, sui siti e in tribunale. A tal proposito, la Prati ha rivelato: "Mi sto leccando le ferite. Non sono guarita, perché ho ancora tanto dolore dentro di me." Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone, dunque, e lo fa con un intento chiaro, ovvero: "Voglio aiutare le persone che, come me, vengono plagiate". Aggiungendo, inoltre, che vuole far capire loro che la verità viene sempre a galla, come è stato nel suo caso.

