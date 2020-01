Meteo, la TEMPESTA di neve perfetta in Europa, dove? In Islanda e Spagna (Di sabato 18 gennaio 2020) Le condizioni Meteo avverse questo inverno non danno tregua l'Islanda, così anche alla parte più settentrionale della Scandinavia, ovvero quelle aree più settentrionali dell'Europa, più vicine al Vortice Polare che come abbiamo indicato, quest'anno è fortissimo, e genera profonde aree di bassa pressione, con minimi barici e venti da uragano. L'Islanda nelle prossime due settimane sarà interessata da svariate tempeste con venti anche di uragano. La prima si verificherà a partire da domani sera e proseguirà lunedì, con venti che potrebbe raggiungere localmente i 150-180 km/h, mentre durante la settimana prossima ne sono attese altre, e così ancora nei giorni successivi, quando la temperatura s'abbasserà ulteriormente. Ma ciò che fa notizia per noi è quello che sta per avvenire in Spagna. In Italia sta giungendo aria fredda proveniente dai Balcani, questa prenderà vigore ... Leggi la notizia su meteogiornale

