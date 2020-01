Libia,Noc contro appello a blocco porti

Il CdA della compagnia petrolifera nazionale libica National Oil Corporation condanna fermamente gli appelli a bloccare ipetroliferi in vista della conferenza di domani a Berlino. "Il settore petrolifero e del gas -si legge in una nota- è la linfa vitale dell'economia libica e l'unica fonte di reddito per il popolo libico.Petrolio e strutture petrolifere appartengono al popolo libico.Non sono carte da giocare per risolvere questioni politiche (...) la chiusura di esportazioni e produzione di petrolio avrà conseguenze serie".(Di sabato 18 gennaio 2020)