Harry e Meghan hanno perso il titolo reale, l’annuncio di Buckingham Palace (Di sabato 18 gennaio 2020) Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, in seguito alla loro decisione di prendere le distanze dalla casa reale inglese e rendersi autonomi, perderanno definitivamente il titolo reale. Questa la decisione che arriva da Buckingham Palace e comunicata proprio dalla coppia, che non riceverà più fondi pubblici. Leggi la notizia su gossip.fanpage

