Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez a Fernanda Lessa: “Amati di più” (Di sabato 18 gennaio 2020) Fernanda Lessa chiede scusa a Licia Nunez al GF Vip: “Non sono riuscita a chiudere occhio” Licia Nunez e Fernanda Lessa, in questi primi giorni passati nella casa del Grande Fratello Vip, non hanno mai fatto mistero di non nutrire una Grande simpatia l’una per l’altra. L’ex modella brasiliana ha anche fatto molto parlare per via di alcune esternazioni fatte sull’ex fidanzata di Imma Battaglia. Ma oggi ecco arrivare il colpo di scena: Fernanda Lessa, dopo aver riflettuto tutta la notte su questo loro rapporto assai teso, ha deciso di confrontarsi con l’attrice, nella speranza di poter superare le loro incomprensioni. E quest’ultima si è subito dimostrata molto disponibile. In questa circostanza Fernanda si è scusata con l’attrice per il modo in cui si è comportata nei suoi confronti, asserendo di non essere riuscita a chiudere occhio ... Leggi la notizia su lanostratv

