Ferlaino: «Un altro ciclo dopo Maradona? Impossibile, avevamo troppi debiti con le banche» (Di sabato 18 gennaio 2020) 1990-2020. Sono passati trent’anni dal secondo e ultimo scudetto vinto dal Napoli (il 29 aprile). L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ne parla oggi in un’intervista rilasciata al Quotidiano del Sud, intervista di Luca La Mantia. A quale dei due scudetti è legato di più? «Al secondo. Il primo fu bello, ma lo vincemmo in modo più agevole. Quello del ’90, invece, arrivò dopo aver combattuto contro il Milano di Gullit e Van Basten e fu la rivincita dello scudetto dell’88». Terminata l’era Maradona non era possibile ripartire con un altro ciclo? «Purtroppo no. avevamo fatto un passo importante, le banche ci avevano prestato tanti soldi e gli interessi erano alle stelle in quel periodo. Però, ecco, dobbiamo anche accontentarci di quello che siamo riusciti a fare…» E a proposito dell’ammutinamento, che colpì anche il suo Napoli, dice «Mi è accaduta una cosa ... Leggi la notizia su ilnapolista

