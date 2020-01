Afro-Napoli a Frattamaggiore senza tifosi: “Non fa bene al calcio” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La Prefettura di Napoli ha disposto che solo i residenti a Frattamaggiore potranno acquistare i biglietti per l’incontro fra Frattese e Afro-Napoli, che si terrà domani presso lo Stadio “Ianniello” alle 14,30”. Lo ha annunciato il profilo ufficiale dell’Afro-Napoli United denunciando la scelta del Prefetto. “Una decisione che non rappresenta solo un divieto di trasferta per la nostra tifoseria, ma impedisce anche agli stessi tifosi della squadra di casa residenti in altri comuni di essere presenti. Non riusciamo a spiegarci la scelta del prefetto, se non collegandola agli incidenti avvenuti lo scorso anno in concomitanza con Afro Napoli – Frattese, quando i tifosi ospiti furono aggrediti da una tifoseria rivale. Una vicenda che ci vide del tutto estranei, senza nessun coinvolgimento dei nostri supporter. Anche nella partita ... Leggi la notizia su anteprima24

