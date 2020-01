Spazio: il satellite Eutelsat Konnect va in orbita con la ‘spinta elettrica’ di Leonardo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sarà messo in orbita grazie ad una inedita ‘spinta elettrica’ che parte dal centro spaziale italiano del Fucino il satellite per tlc Eutelsat Konnect lanciato con successo, la notte scorsa alle 22.05 ora italiana, da Arianespace. Operativo a partire da questo autunno, Eutelsat Konnect promette di colmare il divario digitale in Africa ed in Europa. Partito dal Centro Spaziale europeo di Kourou, nella Guyana francese, Eutelsat Konnect è un satellite interamente elettrico, costruito da Thales Alenia Space – joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) – e usufruirà della tecnologia della propulsione elettrica per la sua messa in orbita, una fase delicata che durerà circa sei mesi e che sarà gestita con il supporto del Centro Spaziale abruzzese del Fucino di Leonardo. In particolare, Leonardo spiega che la tecnologia della propulsione elettrica che porterà ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

