Sostituzione Smart Case Battery per iPhone XS, XS Max e Xr: requisiti e dritte (Di venerdì 17 gennaio 2020) Arriva un segnale importante da parte di Apple per coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare il cosiddetto Smart Case Battery per iPhone XS, XS Max e Xr, considerando il fatto che la mela morsicata ha deciso di avviare un programma che prevede la Sostituzione gratuita del prodotto in alcune circostanze. Una sorta di ammissione di colpevolezza per problemi riguardanti il prodotto e che, fino ad oggi 14 gennaio, non sono stati ancora ufficializzati per gli utenti su scala globale Chi può sostituire gratis Smart Case Battery per iPhone XS, XS Max e Xr Scendendo in dettagli, è lecito che in questo particolare contesto ci si possa chiedere in primo luogo in quali casi sia possibile sostituire gratuitamente Smart Case Battery per iPhone XS, XS Max e Xr. A tal proposito, la mela morsicata, tramite la pagina ufficiale in cui è stato annunciato il programma in questione, fa ... Leggi la notizia su optimaitalia

