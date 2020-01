Sassuolo Torino, i convocati di De Zerbi: out Duncan (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sassuolo Torino, Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani pomeriggio contro i granata Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani pomeriggio contro il Torino. Rimane fuori dai convocati Alfred Duncan che non ha superato l’infortunio muscolare. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati Difensori: Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio, Romagna, Toljan Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Obiang, Traoré Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Pellegrini, Raspadori. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GruppoEsperti : #Sassuolo, domani #Berardi potrà scendere in campo #Fantacalcio - Cefalunews : Sassuolo: ridotta la squalifica a Berardi, sarà disponibile contro il Torino ?? - CanaleSassuolo : Verso Sassuolo-Torino: le probabili formazioni -