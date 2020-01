Orario Lecce-Inter e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Domenica 19 gennaio (ore 15:00) si giocherà Lecce-Inter, match valido per la ventesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Si apre il girone di ritorno del campionato, allo Stadio Via del Mare andrà in scena un suggestivo incontro con due squadre con ambizioni ben differenti in questa Serie A: i meneghini si trovano al secondo posto della graduatoria a due punti di distacco dalla Juventus con i pugliesi che invece navigano nei bassifondi della nostra Serie A. I ragazzi di Antonio Conte, reduci dalla bella vittoria sul Cagliari in Coppa Italia, vogliono proseguire nel loro buon momento e vanno a caccia del successo per mettere pressione alla Juventus capolista. I giallorossi vanno invece a caccia di punti fondamentali per la.lotta salvezza, con la consapevolezza che fermare la banda di Conte sarà un’impresa praticamente impossibile. L’Inter si affiderà naturalmente al ... Leggi la notizia su oasport

Quoti_Puglia : #Ztl, presto le nuove regole: pass ridotti e orario di divieto raddoppiato a #Lecce - fcin1908it : Verso Lecce-Inter, sabato la conferenza stampa di Antonio Conte: ecco l’orario - - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Interior Designer esperta Social Media: IDEAKASA SRL cerca Esperto Designer arredo e social media, r… -