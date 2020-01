Oh, no: uno scanner portatile per misurare la pancetta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tre secondi per conoscere il traguardo da raggiungere: inteso, amaramente, come i chilogrammi da smaltire. Questo è il tempo che occorre a Bello per misurare la massa grassa sugli addominali, che a differenza di quello sottocutaneo non si deposita in superficie ma sotto ai muscoli dell’addome, rivelandosi una minaccia per l’organismo in tema di obesità, malattie cardiovascolari e sindrome metabolica. Lo scanner portatile sfrutta una tecnologia a infrarossi per fornire un’analisi dello stato di salute, e quando il responso non è positivo, offre via app una guida personalizzata che mescola consigli su alimentazione e attività fisica. Lanciato da Olive Healthcare al Ces di Las Vegas, il dispositivo mira a migliorare la vita delle persone alle prese con il grasso in eccesso attraverso l’utilizzo della tecnologia Nir (Near Infra-Red), non invasiva, arricchita da un’intelligenza artificiale e ... Leggi la notizia su wired

