Inter, Young: «Non vedo l’ora di iniziare» – FOTO (Di sabato 18 gennaio 2020) Il difensore dell’Inter Young ha pubblicato un post su Instagram dichiarandosi contento di iniziare questa nuova avventura – FOTO Ahsley Young è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il difensore inglese ha lasciato il Manchester United e voluto dedicare un post sui social al club nerazzurro. «‪Sono davvero contento di essere all’Inter e iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di iniziare», ha scritto il nuovo difensore nerazzurro su Instagram. View this post on Instagram ‪Very excited to join @Inter and begin this new challenge. Can’t wait to get started #ForzaInter #NotForEveryone‬ A post shared by Ashley Young (@Youngy 18) on Jan 17, 2020 at 12:41pm PST Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Young @Inter a 1.5 più bonus a presenze @ManUtd: giocatore tra domani e sabato a Milano #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Intanto l’@Inter in chiusura per il primo esterno bloccato, #Young dello @ManUtd #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Prima puntata di #calciomercato, il 7 gennaio: Young-Inter fu l’apertura (quanti insulti ??) del programma su… -