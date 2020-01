Duncan il cervo (Di venerdì 17 gennaio 2020) In Germania, un giovane cervo era rimasto intrappolato in una rete e sembrava non riuscisse più a liberarsi. La rete, probabilmente, era stata messa lì da qualche cacciatore proprio per catturare qualche animale, ma il povero cervo non meritava una fine così orrenda. Passarono molti giorni ed il cervo, solo e indifeso, rimaneva lì, intrappolato senza alcuna speranza. Fortunatamente dei ragazzi che stavano facendo una escursione da quelle parti si accorsero del povero cervo intrappolato e si avvicinarono immediatamente per prestargli soccorso. La rete era molto spessa e i ragazzi sembravano non riuscire a liberarlo. Estrassero dalla tasca un cacciavite per cercare di bucare la rete e permettere al cervo di tornare libero. Dopo molti sforzi riuscirono nell’intento e incredibilmente liberarono il ... Leggi la notizia su bigodino

