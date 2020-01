Create lenti a contatto “intelligenti”: leggono gli sms e sono collegate ad internet (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una startup californiana ha creato il prototipo delle prime lenti a contatto “intelligenti”, con l’obiettivo di realizzare le Mojo Lens, dispositivi per la realtà aumentata (AR), costituiti da un piccolo display incorporato attivabile con un semplice sguardo. Il progetto, riporta il Daily Mail, è stato sviluppato dalla California Mojo Vision, che vuole di ridurre la dipendenza dagli schermi di telefoni e tablet, proponendone uno che sarà direttamente a contatto con i nostri occhi. Gli utenti che riceveranno un messaggio, dunque, non dovranno estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa per leggerlo, ma semplicemente guardare nell’angolo del loro campo visivo. Le lenti saranno anche collegate a internet, il che significa che gli utenti potranno avere accesso praticamente istantaneo alle informazioni sull’ambiente circostante. “Vogliamo creare ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

