Colpo su colpo, per risollevarsi bisogna aggrapparsi a cosa ci fa stare bene (Di venerdì 17 gennaio 2020) Genova. Bandiere arcobaleno e cartelli sui diritti dell’amore sventolano durante il corteo che attraversa il centro della città. Paolo Pastorino, agente di polizia, cerca di scorgere sua figlia tra la folla. Giada ha sedici anni e ha appena trovato il coraggio di dirgli che le piacciono le ragazze, ma non che a scuola viene bullizzata. Con una madre troppo occupata nel lavoro e un padre che sta affrontando una crisi di coppia, Giada sembra trovare pace solo in palestra, dove il maestro De Roma – un ex savateur dal passato tormentato – la prepara al suo primo combattimento. Tra duri allenamenti e racconti sui grandi campioni del ring, solo a lui questa adolescente racconterà il segreto che l’angoscia. Ma presto per i due arriverà il momento di separarsi e Giada dovrà scegliere da che parte stare. Questa è la trama di colpo su ... Leggi la notizia su huffingtonpost

FabrizioRomano : Su @SkySport a Calciomercato l’Originale la cena di Beppe Marotta con l’agente di Eriksen: l’Inter si avvicina al c… - FabrizioRomano : L’Inter ha in pugno Christian Eriksen: Marotta a cena con il suo agente Martin Schoots, accordo sempre più vicino p… - micillom5s : 1500 metri quadrati complessivi sequestrati con all'interno rifiuti. Un'altro colpo alla filiera dei #rifiuti illec… -