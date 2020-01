Achille Lauro, chi è il cantante a Sanremo 2020 con Me ne frego (Di venerdì 17 gennaio 2020) Achille Lauro tornerà a Sanremo 2020 con una canzone che sta già facendo molto discutere, Me ne frego. Il rapper, qualche tempo fa ospite a Domenica In, ha ammesso di fare quello che più ama ed oggi sta cavalcando con successo la scena musicale italiana. Achille Lauro, dall’adolescenza al successo Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, nasce a Roma l’11 luglio 1990. La sua infanzia è caratterizzata dalla vicinanza col fratello maggiore che lo inserisce nelle sue amicizie, essendo produttore della crew Quarto Blocco. Così, il giovane Achille conosce l’hip hop e la scena underground del punk romano. Il rapper debutta nel 2014 con Achille Idol Immortale in free download e la particolarità del disco è che alla fine di ogni traccia c’è un versetto evangelico rivisitato. In seguito, è la volta di Young Crazy, un Ep, ma è il terzo album Ragazzi madre, sotto una nuova etichetta ... Leggi la notizia su thesocialpost

f_passerini94 : @bobocraxi @andreazanardo abu abbas non era uno dei 4 dirottatori dell'achille lauro? mi spieghi così imparo da lei, già che c'è. - shadowsdimples_ : A questo punto non ci resta che aspettare che Achille Lauro ed Elettra Lamborghini salvino il festival uno presenta… - _sabrinawitch : Dopo la battuta infelice di Amadeus mi sta passando la voglia di vedere Sanremo. Achille Lauro facci sognare che sei il vero king -