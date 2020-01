Stefano Bettarini contro Gerò Carraro: «Mi ha messo contro Simona Ventura. Una persona deve entrare in punta di piedi...» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Stefano Bettarini si scaglia contro Gerò Carraro, ex fidanzato della sua ex moglie Simona Ventura, reo di averli messi uno contro l?altro. L?ex calciatore, oggi personaggio tv, ha... Leggi la notizia su leggo

zazoomblog : Nicoletta Larini fidanzata Stefano Bettarini chi è? La differenza d’età è notevole - #Nicoletta #Larini #fidanzata… - blogtivvu : Stefano Bettarini, Rivelo: “Gerò Carraro? Mi ha messo contro Simona” - Stasera_in_TV : REAL TIME: (21:10) Rivelo - Stefano Bettarini (TalkShow) #StaseraInTV 16/01/2020 #PrimaSerata #rivelo-stefanobettarini @realtimetvit -