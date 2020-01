Mercato Sampdoria, Parma su Caprari. L’idea blucerchiata sul sostituto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mercato Sampdoria, il Parma piomba su Caprari. In caso di uscita del giocatore pronto l’affondo per Gregoire Defrel Movimenti in entrata e in uscita riguardo il Mercato della Sampdoria. In particolare riguardo la zona offensiva, con Caprari che è stato messo nel mirino del Parma. Una sua eventuale uscita permetterebbe ai doriani di fiondarsi su un altro profilo. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il nome caldo è quello di Gregoire Defrel. Il centravanti francese è attualmente in forza al Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

