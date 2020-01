Mercato Milan, contatti per Dani Olmo. È un obiettivo per l’estate (Di venerdì 17 gennaio 2020) Mercato Milan, contatti con l’entourage di Dani Olmo. La Dinamo Zagabria chiede 30 milioni. Il croato un obiettivo per l’estate Il Milan si muove sul Mercato, dopo l’entrata di Zlatan Ibrahimovic. Gianluca Di Marzio sottolinea che ci sono stati dei contatti per Dani Olmo, che è diventato a tutti gli effetti un obiettivo per l’estate. L’idea della dirigenza rossonera è di trovare l’accordo col giocatore per poi andare a trattare con la Dinamo Zagabria. I croati partono da una valutazione di 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

