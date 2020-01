I colpi di testa fanno male, la Scozia li bandisce sotto i 12 anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Niente colpi di testa sotto i 12 anni. Uno dei fondamentali del pallone potrebbe diventare presto una abilità da insegnare e allenare solo dall’adolescenza in poi, semplicemente perché fa male. Negli Stati Uniti è già così dal 2015, mentre potrebbe diventare a breve una realtà anche in Scozia, primo paese della vecchia Europa ad adottare una misura che viene definita come “salvavita”. A ottobre l’Università di Glasgow ha pubblicato una ricerca commissionata dalla Football Association e dalla Professional Footballers Association dopo la morte dell’ex attaccante del West Brom Jeff Astle che dimostra che gli ex calciatori muoiono di demenza con un incidenza tre volte e mezza superiore a quella del resto della popolazione. E che questo dato è da ricondurre esclusivamente alle migliaia di microtraumi che si accumulano colpo di testa dopo colpo di testa, danneggiando a ... Leggi la notizia su ilnapolista

LiaCapizzi : Federica Pellegrini e la paura: 'È la mia fortuna'. La voglia della quinta Olimpiade: 'La gara interiore con me ste… - napolista : I colpi di testa fanno male, la Scozia li bandisce sotto i 12 anni - ilNapolista - SuperFiammetta : #LGBT avvertiti.#Barcellona.Marocchino condannato a 12 anni di carcere per aver provato a lapidare un #gay. L'omose… -