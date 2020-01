Harley Davidson farà uno scooter elettrico (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lo scooter elettrico dell’Harley Davidson L’Harley Davidson, la casa americana fondata nel 1901 a Milwaukee dai due amici d’infanzia William Silvester Harley e Arthur Davidson, ha ben interpretato la transizione che sta trasformando il settore dei trasporti e dopo la moto elettrica Livewire ha in programma l’introduzione sul mercato di uno scooter a batteria, la cui uscita nei concessionari è prevista nel 2021-2022. Il nuovo mezzo, mostrato per il prima volta al Ces di Las Vegas, è parte integrante del piano “More Roads to Harley-Davidson” che prevede l’allestimento di una gamma in grado di rispondere alle esigenze di un vasto pubblico. La Livewire, proposta a un prezzo di 34.200 euro, si colloca nella fascia alta della gamma, ma la strada tracciata dall’azienda prevede di rendere accessibili i propri prodotti a un pubblico giovane, proponendoli quindi con meno potenza e a ... Leggi la notizia su wired

pcexpander : Harley-Davidson, dopo lo scooter ecco la moto elettrica per le nuove generazioni #cybernews #pcexpander #nonstopnews - Caterinadiiorgi : Scooter elettrico Harley-Davidson: le prime immagini del concept - motoblog : Scooter elettrico Harley-Davidson: le prime immagini del concept -