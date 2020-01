Giovanni Conversano, i retroscena su Serena Enardu: “Mi tormentava quando stava con Pago” (Di giovedì 16 gennaio 2020) È guerra aperta tra Giovanni Conversano e Serena Enardu. O meglio: è l’ex corteggiatore ad averla dichiarata all’ex tronista, con la quale ha avuto una lunga (e chiacchieratissima) storia d’amore. Le sue parole sono arrivate immediatamente dopo l’ingresso della ragazza sarda all’interno del Grande Fratello Vip, nella quale era entrata per cercare di riconquistare l’ex compagno, Pago, con il quale aveva visto interrompere una importante relazione dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island Vip. Una mossa che a Conversano sembra non essere proprio andata giù e che ha deciso di commentare intervenendo a Radio Cusano Campus. Quanto quello che ha dichiarato sia meno o vero, non è dato sapere (ma il beneficio del dubbio è concesso). Le parole di Giovanni Conversano su Serena Enardu «Lei è ancora ossessionata da me, dal fatto di aver perso il suo giocattolo e non potendomi gestire, ... Leggi la notizia su velvetgossip

