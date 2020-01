GF Vip, Elisa vs Andrea Denver: “Mi hai proposto una love story qui” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Toni accesi tra Elisa De Panicis e Andrea Denver nella terza puntata del GF Vip. Signorini ha chiesto maggiori informazioni sull’amicizia che loro hanno coltivato prima di entrare nella casa ma l’occasione si è trasformata in un duro scontro con reciproche accuse. Elisa De Panicis e Andrea Denver Non appena Elisa era entrata nella casa, Denver l’aveva subito accolta calorosamente, spiegando poi di averla conosciuta tempo prima a Miami. Per questo il conduttore ha voluto chiedere di più e sapere se tra loro c’era mai stato qualcosa oltre l’amicizia. Lui ha ammesso che tra loro qualcosa è successo, specificando anche il numero di rapporti sessuali che hanno avuto. Ha però evidenziato di aver sempre visto Elisa come un’amica e non come possibile fidanzata. Parole che hanno fatto infuriare la diretta interessata, che ha svelato che in una chiamata lui le ... Leggi la notizia su notizie

