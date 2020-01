Campioni: a febbraio via ambulanti piazza Vittorio e via Ferrari (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “I sette ambulanti sotto i portici di piazza Vittorio e i sei ambulanti di via Ferrari saranno spostati a febbraio”. Cosi’ l’assessore al Commercio del I Municipio di Roma, Tatiana Campioni sulla questione degli spostamenti degli ambulanti di via Ferrari e dei portici di piazza Vittorio. Gli ambulanti di via Ferrari saranno spostati nel mercato di via Tito Speri e quelli di piazza Vittorio in quello di via Cesare Balbo. L'articolo Campioni: a febbraio via ambulanti piazza Vittorio e via Ferrari proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

Agenzia_Ansa : Marco #Pantani, il #Pirata, oggi avrebbe compiuto 50 anni. La parabola di uno dei più grandi campioni di ciclismo t… - atedIctTicino : RT @CoderdojoLugano: Sosteniamo i campioni ticinesi di robotica. Prossimo appuntamento a febbraio per le selezioni svizzere #ated4kids #Rob… - CristinaGiotto : RT @CoderdojoLugano: Sosteniamo i campioni ticinesi di robotica. Prossimo appuntamento a febbraio per le selezioni svizzere #ated4kids #Rob… -