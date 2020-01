Biathlon, Martin Fourcade vuole confermarsi anche nella Sprint di Ruhpolding, Hofer e Windisch pronti al riscatto (Di giovedì 16 gennaio 2020) La stagione 2019/2020 del Biathlon sta correndo veloce e, lasciata alle spalle la tappa di Oberhof, è arrivato il momento di spostarsi in Baviera per il tradizionale appuntamento di Ruhpolding. La Chiemgau Arena ha ospitato infatti l’élite della disciplina fin dagli albori, qui si è disputata la prima gara di sempre valevole per la Coppa del mondo e siamo giunti alla 41esima edizione di questa che è a tutti gli effetti la classicissima del Biathlon. Il più vincente di sempre su queste nevi è il norvegese Ole Einar Bjørndalen, capace di imporsi in ben 11 occasioni. Il francese Martin Fourcade, però, è fermo a quota 10 e l’assenza di Johannes Bø – che la passata stagione monopolizzò l’evento – potrebbe essere l’occasione perfetta per provare a raggiungere e anche superare il Re del Biathlon e diventare il nuovo padrone della località. Il transalpino è in ... Leggi la notizia su oasport

FondoItalia : Biathlon - Martin Fourcade: 'Ho ritrovato la sensazione di padroneggiare la corsa' - FondoItalia : Biathlon: Martin Fourcade concede il bis. Vittoria e pettorale giallo per lui - OA_Sport : Biathlon, Martin Fourcade vince anche la mass start a Oberhof, indietro Windisch e Hofer non al meglio fisicamente -