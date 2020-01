Aquaman, in arrivo una miniserie animata targata HBO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Altre gustose news dai TCA, stavolta riguardanti la miniserie animata, targata HBO Max, su Aquaman e le sue imprese da Re di Atlantide. Dopo le dichiarazioni di Rita Moreno circa il remake di West Side Story, un’altra importante ed appetitosa news giunge dai palchi del TCA (Television Critics Association). La HBO Max ha infatti dato … L'articolo Aquaman, in arrivo una miniserie animata targata HBO proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

